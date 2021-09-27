1名網友日前在1處飲料店外發現店家廣告立板旁竟有「巨無霸飲料杯」，仔細一看才得知爆笑真相，原來該「飲料杯」就是個大型垃圾桶，因為該垃圾桶的外型與飲料被相近，顏色也與廣告立板的飲料相似，讓網友笑說「這麼大杯我喝不完」，其他網友則說「喝不完有蓋子，慢慢喝」「唸大杯咒？」「搖一搖還會沉澱」。

該名網友在臉書「路上觀察學院」發表1張照片，照片中是1處飲料店的門口立板，而該立板旁邊有1個大型「垃圾桶」，但該垃圾桶的外型瘦長，淡紅色的外觀與一旁招牌的飲料顏色相近，垃圾桶底部因為有淡黑色痕跡，乍看之下就像是珍珠，讓網友紛紛笑說太像了。

1名網友日前在1處飲料店外發現店家廣告立板旁竟有「巨無霸飲料杯」，仔細一看才得知爆笑真相，原來該「飲料杯」就是個大型垃圾桶。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

原PO在貼文中笑說「這麼大杯我喝不完」，其他網友也留言說「老闆，吸管呢」、「超超大杯」、「下次我要這個！特大大大大杯那種」、「唸大杯咒」、「好了啦，無限XL超大杯」、「那一桶，其實是古早味菜尾湯」、「喝不完有蓋子，慢慢喝」、「搖一搖還是會沉澱的齁」、「這麼大杯有90%都是泡沫欸！圖片不實喔」、「店員：我們現在紅茶拿鐵升級超特大杯有優惠喔！！（望相旁邊的神秘桶子」。

還有網友貼出1處鐵橋墩因鐵鏽蝕，導致外觀有深褐色與黑色，乍看之下就像是黑糖珍珠鮮奶的外觀，也同樣引發討論；原PO的「超逼真飲料杯」已吸引將近1.2萬人按讚，網友們笑說太有創意，原PO觀察力敏銳。