高雄鳳山高中老師曾珍獲得師鐸獎。（教育部提供／林志成台北傳真）

中山女中教師李淑雲獲得今年師鐸獎。（教育部提供／林志成台北傳真）

台北市蘭雅國中教師邱明成獲得師鐸獎。（教育部提供／林志成台北傳真）

台中市新光國小校長黃圓媛，以前升高中時同時考上北一女及屏東師專，當時國中校長還募款要助她讀北一女，最後她選擇讀屏東師專，之後成為人師奉獻教育，今天獲師鐸獎，她表示，從未後悔當年的選擇，擔任老師影響很多人，是一件快樂的事情。

教育部今天在陽明山中山樓舉行教師節頒獎典禮，黃圓媛、中山女中教師李淑雲、高雄鳳山高中教師曾珍、台北市蘭雅國中教師邱明成等人，均獲得師鐸獎。

黃圓媛說，她小五的時候爸爸因為車禍過世，母親則不識字，學校校長常常送她克寧奶粉；國中時讀屏東內埔國中，因為功課不錯，校長幫買車票、訂飯店到台北參加國中聯考，結果考上北一女，校長還主動募款欲助她北上就讀，後來她棄北一女擇屏師。

教育愛讓黃圓媛得以順利成長，當她成為人師，以同樣的態度照顧學生。 她曾經為了鼓勵因腦瘤術後僅剩0.01視力不良於行的小雲，用盡洪荒之力邀請歌手張韶涵到學校為她開唱〈隱形的翅膀〉，張不但未收出場費8萬元，還再捐款2萬元鼓勵這個孩子，成為教育界的佳話。

李淑雲則配合學校推動「大女孩計畫」帶領學生到柬埔寨及緬甸從事志工服務，其中，學生在柬埔寨偏鄉地區看到當地女孩沒有衛生棉及內衣，生理期來臨時甚至要穿5件褲子，因此學生們發起為柬埔寨女孩募集內衣及衛生棉的活動。

李淑雲表示，中山女中學生現在對於穿過的二手內衣，都會先洗乾淨，然後在年底時捐出來以送到柬埔寨去；同時，學生也向產商募到了10箱衛生棉，將等疫情緩和後，送到柬埔寨去。

曾珍推動「品嚐新滋味」課程，已成為鳳山高中的校本課程，每個高一生都要修。曾珍表示，在教學過程中，她發現親子溝通是很大的瓶頸，因此透過「品嚐新滋味」這門課，父母帶領著孩子做心目中最有意義的一道菜，以促進親子間的對話。