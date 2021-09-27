有關國防大學校長張哲平上將遭媒體影射涉共諜案。國防部長邱國正今天表示，他對國軍高階幹部的國家忠誠度、對長官服從心、推動工作熱忱有100％信心，並以他個人身份做擔保。他說，國防部副部長張哲平上將忠誠度絕對沒問題，他以部長身分，個人身分做保證。

張哲平日前以證人身份遭台北地檢署檢察官約談，釐清案情，此案也被媒體稱為是「史上最大共諜案」。邱國正說，這標題下的太聳動。

邱國正上午赴立法院外交及國防委員會業務報告，國民黨籍立委溫玉霞關切這起案件，並詢問張哲平對國家的忠誠度是否出現問題，還是是因為參謀總長寶座而遭鬥爭。

邱國正表示，他對國軍所有高階幹部的國家忠誠度、對長官服從心、推動工作熱忱有100％信心，並以他個人身份做擔保。

邱國正指出，當時張哲平要被約談前曾向他報告，回來後也有向他說明，張哲平曾提到很難過忠誠度被懷疑。邱國正也向總統英文報告，總統也知道張以證人耳分被約談。

溫玉霞再詢問邱國正，日前擔任國安局長時是否掌握此案。邱國正表示，「我還真的忘了」，原因是離開國安局後就不能談國安局的事。此外。邱強調，有關參謀總長人事，有諸多考量，不會用這來整張哲平。