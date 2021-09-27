【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處（以下稱東管處）主辦「2021東海岸大地藝術節」，於9月22日辦理全台絕無僅有、唯一一場線上月光·海音樂會，透過現場直播方式，搭配都歷遊客中心即時影像畫面，將美景與音樂傳送到螢幕前。

▲2021東海岸大地藝術節線上月光·海音樂會，2小時創造超過1.6萬次的觀看數。 圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

月光·海音樂會由東海岸大地藝術節策展人介紹本年度駐地創作的6位藝術家-林淑玲、林介文、達比烏蘭•古勒勒、伊祐•噶照、見維.巴里及魯碧•司瓦那的作品，並由見維.巴里代表分享今年創作的過程，同時邀請2021東海岸大地藝術節代言人桑布伊帶領現場貴賓及觀眾一起以卑南族的傳統儀式祈福，接續播放本年度宣傳影片為音樂會暖場揭幕。

▲月光·海音樂會，被滿滿的原鄉音樂包圍。 圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

▲月光·海音樂會金色月光映照在海面上，燦爛奪目。 圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

隨著音樂會直播啟動，又大又圓的月亮緩緩從海平面升起，金色月光映照在海面上，燦爛奪目閃閃動人，引起在場觀眾讚嘆聲不絕；音樂會由東海岸知名網紅，同時為布拉瑞揚舞團首席舞者Ponay擔綱主持，接續由都蘭部落、阿米斯音樂節創辦人舒米恩，以疫情期間的生活感受及傳統部落曲風，帶來一系列尚未發表的全新創作，讓現場及線上觀眾驚喜連連，大呼過癮。

最後壓軸由本年金曲大贏家桑布伊為今晚音樂會帶來高潮，桑布伊獨特吟唱的嗓音彷彿隱藏著古老的靈魂，讓人不禁會毛球聳立屏氣聆聽，他特別以今年入圍金曲獎的年度歌曲「擁抱」來為世界祈福，也希望大家在疫情期間也能互相支持共度難關。

▲月光·海音樂會創造線上超過1.6萬次的觀看數。 圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

本次音樂會僅開放300人入場，但整體氛圍及熱度卻絲毫不減。而線上同時有近千人瀏覽，並創造超過1.6萬次的觀看數。今年唯一月光．海音樂會雖已落幕，但東海岸大地藝術節相關系列活動及歡樂包商品卻仍持續進行及販售中，歡迎粉絲朋友們繼續追蹤踴躍參與購買。

東部海岸國家風景區管理處

2021東海岸大地藝術節

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