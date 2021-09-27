塑化股今日由台聚集團領軍，啟動補漲的華夏(1305)今早盤啟動2波漲勢，帶量強攻站上40元大關、漲幅4%，為家族成員中，漲幅最為兇猛的，台聚(1304)、亞聚(1308)、台達化(1309)漲幅均逾3%。

台聚家族上一波漲幅由台聚、亞聚領軍，主要是挾大陸年底前將衝刺太陽能裝機，帶動EVA行情所致，今量能轉向PVC為為主的華夏扮演家族點火重心。

依據遠東區現貨報價計算，PVC報價跟PVC上游原料乙烯及EDC(二氯乙烷)價的利差，在8月上旬落底後，迅速擴大，從PVC、乙烯、ED 的相對價格來看，華夏第三季的PVC利差及毛利率應該是2021年單季最低水準，但隨著時序進入第四季，預計利差會有明顯改善。

大陸官方力促環保政策，大陸PVC有80%是採用電石法，電石法生產PVC，會消耗大量電力，排放大量二氧化碳和粉塵，在大陸官方積極推動「能耗雙控」政策，高耗能及高汙染的電石法PVC，產量將因限電停工而減少，有利推升PVC報價。

法人認為，目前整體產業上下游的供需結構，有利於PVC，加上大陸能耗雙控政策，壓抑PVC產量；同時，全球追求碳中和，較不環保的電石法PVC小廠將汰除。長期來看，PVC將享有良好的利差，推升華夏獲利。