德國的主要反對黨社民黨(SPD)在周日的選舉中以些微的優勢差距，擊敗梅克爾(Merkel)總理的執政黨。根據預測的結果，社民黨已率先宣稱，已獲得明確民意授權，該黨將組建新政府，為自2005年以來重新再上台執政。

根據德國第二電視台(ZDF)預測顯示，反對的社民黨可望獲得26.0%的選票，擊敗執政的基民黨聯盟(CDU/CSU)的24.5%。

由於兩大政黨都沒有獲得絕對多數，而雙方都不願意再籌組過去的「黑紅大聯盟」(即排擠其他小黨，由兩大政黨籌組聯合政府)，選舉結果最有可能是兩大黨找尋相近的小黨結盟，籌組過半的新政府。

儘管梅克爾指定接班人拉榭特(Laschet)宣稱能夠領導下屆新政府，但以目前的選舉結果態勢，社民黨的蕭茲(Scholz)最有可以找上友好的、以及此次聲勢浩大的綠黨(得票率約14.6%)，一同籌組「紅綠燈」政府(即代表社民黨的紅色與綠黨的綠色)。態度比較左右逢源的自由民主黨(FDP)，聲勢不若綠黨，但也有可能加入社民黨政府。

左傾的社民黨從梅克爾在2005年上台以來，就一直沒有執政。而呼之欲出的下任總理蕭茲給人「穩重」的印象，甚至換湯不換藥的輪替上台。目前最受關注的為強勢的綠黨，選前宣稱將大舉擴張再生能源政策，以及加強歐盟關係、推動歐洲共同的財政政策等。

此次極右派的另類選擇黨(AfD)得票率下降，來到10.5%。

專家認為無論最終的聯合政府組合如何，蕭茲將成為弱勢的總理。