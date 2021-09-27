「新北市好日子愛心大平台」讓家庭突遭變故的新北學童免於挨餓，搭建免費提供學童餐點及通報的平台，新北市教育局與2371間超商、逾200家八方雲集一起合作，而八方雲集旗下品牌「梁社漢排骨」今天也正式投入供餐行列，共有32家梁社漢店面提供炸排骨飯、焢肉飯及菜飯便當，讓有需求學生能有一頓溫飽的幸福。

教育局表示，為協助就讀弱勢學生三餐照顧，從早餐的「幸福晨飽」、低收入戶學童「午餐補助」，並自2013年起結合四大超商推動「幸福保衛站」，累計至9月份取餐人數達3萬9513人，讓有需求的學生獲得照顧，更透過與社政系統的合作找回中輟學生。

教育局長張明文表示，今天開始，在新北市發生「急難事由」的18歲以下孩子有用餐需求時，都可以到貼有｢好日子愛心大平台梁社漢｣的店家尋求協助，梁社漢排骨除提供餐點外，也會負起主動關懷通報的功能，讓學校及社政單位能夠進一步提供學生後續的服務與照顧。