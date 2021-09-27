俄羅斯22歲少女Dasha Taran擁有空靈外貌，因為前往南韓旅遊，被拍下仙氣美照爆紅，她深邃精緻的臉蛋被認為撞臉張柏芝和徐若瑄，有「俄羅斯張柏芝」、「最美的俄羅斯女孩」之稱， IG更有超過380萬粉絲追蹤，目前她專心經營YouTube頻道，聲勢不斷看漲。

Dasha Taran在頻道主要分享生活趣聞、美妝、穿搭、健身、搞笑等主題，目前追蹤數已經突破133萬人，她在南韓拍下的奇蹟美照，不僅讓她在南韓爆紅，還輾轉流傳到大陸社群平台，受到網友熱議，IG追蹤人數更是一夕之間暴增，還被發現有些角度神似香港女神張柏芝。

Dasha Taran擁有一頭淡褐色秀髮、白皙肌膚，配上如洋娃娃般精緻的臉蛋，一顰一笑都電翻一票粉絲，她的身材高挑纖瘦，就像是天生的衣架子，甚至被評為360度零死角的臉蛋，Dasha Taran不時會在IG更新美照，每次都能引來超過上萬人按讚，完全為她的美麗折服。

不僅是擁有逆天顏值，Dasha Taran因為從小就喜歡動漫，充滿繪畫天分的她時常會分享自己的手繪漫畫作品，不僅有美貌還有才華，讓她在歐美亞洲都小有名氣，是國際級的網紅，目前粉絲人數仍在不斷上漲。