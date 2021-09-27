美國夏威夷一名男子麥可（Mike Coots）熱愛衝浪，18歲那年和友人相偕前往海邊卻慘遭虎鯊攻擊，好不容易驚險逃生，回頭卻發現一條人腿在海面上漂浮，嚇得低頭查看才驚覺那是自己被咬斷的下肢。

綜合外媒報導，1997年，18歲的麥可一如往常地和朋友前往海邊衝浪，不過他才剛下水，就突然竄出一隻巨大的虎鯊張開血盆大口猛咬自己的小腿，接著他宛如布娃娃，被虎鯊甩來甩去，「我感覺到巨大壓力，但卻一點疼痛的感覺都沒有。太瘋狂了！就像是有20個夏威夷人同時坐在我的腿上」。

麥可趁著虎鯊鬆口的空檔，不斷掄拳狂揍，才總算將虎鯊擊退，而當他筋疲力竭地爬上衝浪板，一路滑水逃回岸上喘息時，友人們竟一臉蒼白，「眼睛瞪得快要跳出來了」的望向他，擔心虎鯊再度追上來，他立即回頭環顧四周，才發現右腿傳來陣陣抽搐，低頭一看才驚覺下肢完全被咬斷，「且傷口處正在瘋狂噴血，就像電影一樣」。

最後麥可在友人的協助下上岸，並被緊急送醫救治，住院治療長達一個多月，右小腿也裝上義肢。但他沒有因此懼怕海洋，康復後又回到海邊投入最愛的衝浪活動，並且全力支持海洋保育。

When he was 18 surfer Mike Coots was attacked by a shark. Today he’s fighting to protect them. @CostaSunglasses #DontFearTheFin 🦈 pic.twitter.com/AZhYPGXgAK — OCEARCH (@OCEARCH) July 26 2017