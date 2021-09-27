美國19歲創作女歌手「怪奇比莉」（Billie Eilish），出道時便以獨特的個人風格風靡全美國，而一向都以中性或是寬鬆穿搭為主的她，近期卻風格大變，不僅開始嘗試穿上凸顯女性身型的造型服飾，甚至穿上透視馬甲衣展露好身材，沒想到她反而因此失去大票粉絲。

怪奇比莉年紀輕輕，便憑著甜美清新的嗓音與多變的創作風格，以及超衝突的oversize服裝造型，獲得大批粉絲的喜愛，在各大頒獎典禮上獲得音樂大獎，她還在62屆葛萊美獎上一連拿下4大音樂獎項，以史上最年輕的歌手刷新39年來的樂壇紀錄。

怪奇比莉也因為總是穿著oversize的衣服而備受討論，有些人認為她大尺寸的穿搭風格不夠女性化，因此她私下的真實身材總是被人放大檢視，她只好在演唱會上用自己執導的短片中，一件件的脫掉上衣，告訴大眾自己的身材與穿搭風格都不應該建構在外界的觀點與好奇上，因為那些都不是她的責任，而影片一公開也在當時掀起熱議。

不過，怪奇比莉近期的穿搭風格卻有別以往，開始穿上短裙等女性化穿著，甚至在5月份的時尚雜誌封面中，直接穿上性感的馬甲上衣搭配貼身窄裙，大顯凹凸有致的性感曲線；甚至穿上黑色的透視高衩馬甲連身衣，秀出火辣的完美身型，滿足外界的好奇心，沒想到卻因此狂掉粉絲。

怪奇比莉本月14日也受邀出席「時尚奧斯卡」2021 Met Gala的紅毯，當時她以一襲裸粉色的爆乳禮服展現難得的女人味，與過去前衛、獨特的形象大相逕庭，徹底衝擊大眾的感官，有些粉絲甚至無法接受突來的轉變，使她一下子失去將近10萬名粉絲。

對此，怪奇比莉並不以為意，接受媒體採訪時強調「不論穿著風格怎麼變，都是那個我」。而過去她曾表示，喜歡穿寬鬆的衣服是因為不喜歡自己的身體，走紅後還要不斷接受外界的批評讓她身心俱疲，不過現在的心態已逐漸轉變，認為「只要你自己覺得不錯，那就是好看的」，不想再去在意外界歧視的眼光。