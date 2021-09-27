教育部證實2萬5210件高中學習歷程檔案上傳後遺失，共81校、7854名學生受影響，教育部長潘文忠為此致歉。國民黨團首席副書記長萬美玲表示，若有學生因為學習檔案遺失，進而權益受損，那麼潘文忠就應該要下台以謝國人。

藍委林奕華指出，108課綱把學習歷程檔案當作是重要特色，為了跟升學掛鉤，所以備受重視，然而最後決定檔案要由一個系統來管理的政策，其實根本是倉促上路，邊做邊修。

林奕華表示，學習歷程檔案在這之前就出過很多包，包括上傳容量、課程代碼無法銜接、無法上傳只好延後截止時間，也發生很多次上傳無故消失的狀況。然而教育部卻一直都「邊做邊修」，哪邊出問題補什麼，怎麼都沒有整體檢討過？這麼重要的教育政策，教育部卻是把它外包出去就沒責任？

萬美玲批評，台電可以因為一個員工誤觸全台跳電，又因為一把椅子讓核二廠跳機，現在又因為外包工程師按錯鍵，2萬5210件學習歷程檔案就這樣消失，還沒有備份，這已經不是螺絲掉滿地，這到底有沒有螺絲？

萬美玲說，國民黨團要求教育部，一個禮拜內要提出行政懲罰名單，並且應該要公開平台招標合約，此外，教育部應該要提具體方案確保學生權益。