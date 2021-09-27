1.華紙(1905)：陸造紙產業鏈喊漲，激勵早盤一度漲停，飛過月線、摸到季線。
2.榮成(1909)：上周五外資大舉回補買超6379張，今早股價漲逾5%，躍過季線。
3.永豐餘(1907)：旗下永豐實29日將掛牌上市，股價晨盤飛過月線，一度衝上36.5元。
4.華邦電(2344)：上周五外資、自營商聯手回補買超6847張，晨盤續彈約1.6%，重回5日線上。
5.夏都(2722)：今公布疫情第一波放寬措施，加上五倍券敲邊鼓，早盤上漲逾4.5%。
6.華夏(1305)：報價給力，Q3營運回升，全年EPS衝5元，股價續漲逾8%，登近4個月高價。
7.泰豐(2102)：油價、報價續揚，越南廠復工利多，外資連4日買超，晨盤強漲逾8%。
8.界霖(5285)：蘇州廠停工，導線架缺貨情況恐加劇，早盤上攻逾3.5%，一度重返百元至101元。
9.愛普(6531)：轉型展望正向，外資、自營商連2日挺，股價續漲近4%。
10.聯發科(2454)：傳與AMD共同搶攻智慧機和筆電的處理器市場，晨盤走揚漲逾2.5%。
11.雷虎(8033)：瓶胚廠投資有望成新動能，盤初跳空漲停、躍上長均。
12.精確(3162)：順搭電動車商機，未來營運看俏，早盤勁揚8%。
13.大眾控(3701)：基本面有撐，外資24日擴大買超，早盤放量漲逾7%，創1年來新高。
14.金像電(2368)：大陸限電一棒打下，早盤一度重跌逾8%。
15.泰鼎-KY(4927)：東南亞布局避開大陸限電地雷，今早勁揚半根漲停板。
16.榮科(4989)：銅箔產線已滿載，今年營運步向高峰，股價一度震盪向上3%，突破前波反彈高點。
17.華建(2530)：未來七年業績無虞，電子股限電危機吸引避險資金，開盤後急攻漲停板。
18.西柏(3541)：美系大客戶訂單回溫，後市看旺，買盤增溫，創1年以上新高。
19.生華科(6492)：抗新冠藥二期臨床數據達標，今聞訊急攻漲停，跳上半年線。
20.建漢(3062)：買盤點火，今放量觸頂，一舉收復季線與半年線。
21.群創(3481)：市場期望Q4面板價格跌幅收斂，上周五獲三大法人聯手買超3萬張，晨盤走揚2%，挺進月線。(編輯整理：李慧蘭)
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