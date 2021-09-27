隨著疫情逐漸降溫，台北房市也熱絡起來，928房市檔期出現不少重磅級的指標大案，加上建築結構安全意識抬頭，國產(2504)大力推動的「國產安心建材履歷」，截至9月為止，已經突破1,930個新建案加入，目前也獲豪宅大案青睞，未來對業績挹注都將為國產未來營運帶來新的成長動能。

國產指出，被視為下半年風向的房市928房市檔期，在雙北、桃園突破1000億元推案大量後，帶動全台推案量超過5700億元，不但較去年同期增加了430多億元，更創下近5年來同期的最高紀錄，一舉擺脫疫情的影響；隨著信心回穩，加上各地科技園區廠建此起彼落，營建產業未來發展持續看旺。

國產安心建材履歷推廣近六年以來，有1930新案加入，呈現營建產業以行動表現來落實建築結構安全，而且已經廣泛成為建築界的全民運動，幾乎全台超過兩成比例的新案建築，都已經擁有安心建材履歷，也就是每5棟建築中，就有一棟是國產建材高端混凝土所澆築的履歷建築，特別在指標建築的領域中，使用國產安心建材履歷高端混凝土的比例，更超過3成以上。

國產建材實業表示，北市10大頂級豪宅，包括西華富邦、仁愛帝寶、潤泰敦峰、琢白、聯合大於、華固名鑄等，都是由國產建材實業高端混凝土所打造的，加上國產安心建材履歷助攻，積極搶進「陶朱隱園」、「Diamond Towers」、「世界明珠」等百億指標豪宅建案，以堅強實績構築台北耀眼的豪宅天際線。