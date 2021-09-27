針對媒體報導蔡政府執政5年多舉債近2兆。行政院發言人羅秉成昨深夜發布新聞稿表示，蔡總統上任以來負債增加3110億元，遠低於馬政府的1兆7324億元，相關論述不僅搞錯舉債數字，也沒計算經濟成長與還債能力，還用錯誤資訊誤導民眾，深感遺憾。

羅秉成指出，前總統馬英九於2008年5月底上任時，實際債務未償餘額是3兆6664億，而在馬政府卸任前，卻增加了1兆7324億元的負債，實際債務未償餘額累計達5兆3988億元。

羅秉成說，蔡政府上任後，承繼了馬政府的5兆4千億的負債，截至2021年8月底為止，我國政府實際債務未償餘額為5兆7098億，也就是蔡政府上台後，5年多來僅增加3110億元，遠低於馬政府所增加的1兆7324億元負債，足見蔡政府比馬政府會持家。

羅秉成表示，若非發生全球性的肺炎疫情，影響國內經濟民生，而不得不額外編列特別預算，倘將中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算舉借數3215億元之特殊情況不予計入，實際上蔡政府已替馬政府還債105億元。

羅秉成指出，「舉債近兩兆元」的相關數據是明顯錯誤，而相關特別預算都必須受到立法院的監督和審查，對於所謂政府欲以特別預算規避監督、並以錯誤數字資訊誤導民眾的行為，政院要嚴正譴責。