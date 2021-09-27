漸凍人，一個禁錮的靈魂，如何帶著他透過腦波「視訊兜風」？中央大學電機系腦波研究團隊，透過人工智慧，研發出新一代輕薄短小的腦波機，有助造福漸凍人、脊髓損傷、中風、失智和憂鬱症等患者。

中央大學電機系講座教授徐國鎧、教授李柏磊共同研發的第七代腦波機，克服了傳統體積龐大、線路複雜和造價昂貴等種種限制，外觀只有一個菸盒大小，兼具科技美學造型，已通過ISO10993 生物相容性和IEC60601電性安全檢測，具有醫療等級。

中央大學表示，第七代腦波機可應用於臨床醫療領域，並與長庚醫院神經外科、台北榮總神經內科和桃園醫院復健科等醫療院所展開合作，有助造福漸凍人、脊髓損傷、中風、失智和憂鬱症等患者。

徐國鎧說，這項研發最大突破在於發展出高感度腦波乾式電極，無須再使用傳統導電膠，更符合人體所需。李柏磊更發揮實驗家精神，貢獻自己的大腦作實驗，大膽接受放電刺激。

由於生物實驗所費不眥，研究團隊曾面臨經費和失敗的種種考驗，最後不但順利取得認證，「腦電波控制功能性電刺激活動輔具系統」更入圍2021未來科技獎展示項目。

徐國鎧教授說，腦波看起來很複雜，其實有物理意義。透過演算法辨識，可排除一些干擾的雜訊，更精準表現人類發出的訊號，做到使命必達的指示。

他們所研發的結合虛擬實境與慣性姿態感測器之防疫機器代理人，透過腦波控制裝置，可使喚防疫機器代理人，前往樓下取外送餐點，避免人與人的接觸；未來開會，也可使喚虛擬機器代理人出席，創造無限可能！

此外，因應防疫需求，腦波應用也有助於未來學習。專長在自然語言處理的中央大學助理教授李龍豪說，當學生戴上新一代腦波機，老師就可掌握學生的認知與情緒資訊，了解學生是否專心？是否理解教學內容？進而解析學生的推理能力，藉此來調整老師教學授課方式，達到教學相長的雙贏局面。