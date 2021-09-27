國防部長邱國正上午修理立委陳柏惟，陳柏惟堅持用台語質詢，並要求口譯人員說給邱國正聽，邱國正找國防部常次李宗孝中將當口譯，陳問完問題後，李傳譯完，邱國正用國語回答後，再請李宗孝傳譯成台語，並說，怕陳聽不懂（國語）。
邱國正說，語言是溝通的工具，大家有共同的工具，溝通速度快，他建議陳委員在國會殿堂用共同的語言當工具，陳柏惟說「邱國正鴨霸」，邱國正則回應他沒有，「對軍中部屬，立委和媒體都不會有鴨霸的心態。」邱說，他去陳委員辦公室，大家不是好好的，哪有鴨霸。
國防部長邱國正上午修理立委陳柏惟，陳柏惟堅持用台語質詢，並要求口譯人員說給邱國正聽，邱國正找國防部常次李宗孝中將當口譯，陳問完問題後，李傳譯完，邱國正用國語回答後，再請李宗孝傳譯成台語，並說，怕陳聽不懂（國語）。
邱國正說，語言是溝通的工具，大家有共同的工具，溝通速度快，他建議陳委員在國會殿堂用共同的語言當工具，陳柏惟說「邱國正鴨霸」，邱國正則回應他沒有，「對軍中部屬，立委和媒體都不會有鴨霸的心態。」邱說，他去陳委員辦公室，大家不是好好的，哪有鴨霸。
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