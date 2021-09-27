最近捲入七六人後衛班西蒙斯交易謠言當中的金塊，更被傳出考慮拿出當家射手賈瑪莫瑞當作交易班西蒙斯的籌碼，根據《SPORTS RUSH》引用一名不願具名的金塊高層人士表示，金塊內部根本沒有進行過這筆交易的相關討論，代表這些謠言子虛烏有。

「我們拿賈瑪莫瑞交易班西蒙斯？這真的是很有趣的建議，我還想問問那些散播謠言的人，我們陣中還有其他球員需要交易嗎？」這名金塊高層人士表示，「老實講，我不知道這樣的謠言，對我們或是賈瑪莫瑞來說，算不算是一種侮辱！」

對於金塊來說，賈瑪莫瑞是從2016年第7順位選來之後，球團全力培養的後場好手，他不僅在去年季後賽期間大爆發，更在上季例行賽拿到場均21.2分、4.8助攻與4.0籃板的優異數據，可惜他在上季季末遭逢左膝前十字韌帶撕裂報銷。

賈瑪莫瑞也因這個嚴重傷勢，即將開打的新球季已經提前宣告報銷，或許就因如此，才會有人開始謠傳金塊想拿賈瑪莫瑞當作交易班西蒙斯的籌碼，不過無論是賈瑪莫瑞自己或金塊球團，似乎都不想輕易結束雙方關係，也讓這個謠言不攻自破。