這回動作要快！引發搶購熱潮的長榮航空機能防護夾克推出升級2.0版，9月30日下午14：00將在長榮樂e購平台獨家開放訂購，10月初陸續出貨。由於去年創下40分鐘完銷3000件的紀錄，今年首批長榮航空備貨5000件，仍舊是售完為止。

長榮航空表示，疫情以來，個人防護已成為全民生活日常，因此長榮航空除了落實各項防疫規範，提供旅客安心的搭機環境，同時也觀察到旅客對於個人防護的需求，特別在去年推出機能防護夾克1.0版，且將時尚元素融入防護概念，讓消費者無論在搭機或是出門採買，都能有多一層的安全防護。

長榮航空此次推出的防護夾克2.0版，使用MIT特殊布料，具備輕量、防風、透濕、防潑水的特色，並通過美規及歐規高等級有害因子阻隔穿透測試；可拆式面罩可防止飛沫噴濺，抗霧能力也再升級，提供高規格的防護。

此版防護夾克大膽採用神秘黑與亮麗黃撞色設計，打造前衛半透明的視覺效果，同時增加許多實用性高的貼心細節，包括衣身反光設計提升夜行辨識度、雙側拉鍊式口袋防止隨身物品掉落、衣袖前端收納小袋可輕鬆收納隨身酒精噴瓶、口罩等防護用品，袖口及下擺特別以彈性棉質滾邊，穿著舒適無束縛感。

長榮航空去年推出的機能防護夾克，兼具時尚與實用性，廣受民眾喜愛，長榮樂e購平台獨家開放預購後，立即掀起搶購熱潮，因應民眾需求而後續追加開放的三波訂購也都熱銷一空，長榮航空機能防護夾克1.0版總計售出數萬件，最高曾創下40分鐘完銷3000件的紀錄。