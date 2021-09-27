在國內外疫情多變，人心惴惴之際，馬祖酒廠、法藍瓷與承釀淳酒業以「感恩」為初心，以馬祖之「媽祖巨神像」為靈感，於媽祖昇天祭（農曆9/9）前夕，攜手推出「媽祖護佑」限量酒，以法藍瓷精緻工藝打造瓶身，承載醇厚內斂之馬祖頂級大麴酒。懷抱虔誠之心，秉持天下為安之願，祈求媽祖普渡天下，護佑四方。

瓶身神龍圍繞，媽祖護佑四方。彩繪師細緻描繪瓶身的大地色彩。(戴志揚翻攝)

媽祖信仰歷經千年，是臺灣民間信仰中最具代表性的神祇，不僅為人民消災、解厄、除瘟，更帶來心靈上的平靜與撫慰，其唯一的靈穴聖地座落於馬祖境內的天后宮，而這也是「馬祖」島名的由來。在馬祖更立有全世界最高的媽祖巨神像，由365塊花崗岩為主結構雕琢而成，象徵著「365日、日日平安」。

雕模師誠心雕琢媽祖莊嚴的聖相。(戴志揚翻攝)

法藍瓷設計師何振武實地造訪位於馬祖的媽祖靈穴，並在讀到媽祖普渡眾生、解民倒懸的故事後，深受感動，便將作品的瓶蓋化作「媽祖火」，呼應媽祖的慈悲，並在瓶口刻劃祥雲。瓶身的媽祖頭戴珠簾，面容慈祥，悉心聆聽人們的祈願，並手持媽祖火與令牌，為迷途的人們與船隻引領方向。在祂身旁圍繞著守護靈穴的神龍，龍首由四面而來，象徵媽祖普渡天下，護佑四方。

瓶身神龍圍繞，媽祖護佑四方。彩繪師細緻描繪瓶身的大地色彩。(戴志揚翻攝)

除了設計，要讓作品活過來還得仰賴工藝師的巧手。法藍瓷雕模師周三裕長期禮佛茹素，虔誠心定。所以在雕塑時，不僅能有著仔細的布局，更能專注誠心刻劃媽祖慈祥且莊嚴的面容，呈現媽祖的光輝與精神。在色彩方面，則採用大地色系，象徵讓媽祖的愛與慈悲灑播在每一吋土地上，護佑全民幸福平安。

「媽祖護佑」限量酒，內裝馬祖頂級大麴酒，以當地獨特的空氣、氣候與坑道窖藏釀酒條件，馬祖酒廠選擇更耗時的固態釀造，經過一千多個日子的釀造，讓珍貴麴菌、冷冽泉水與純淨空氣，在寧靜的花崗岩坑道中醞釀出細緻香醇的頂級大麴酒。透過瓷藝與佳釀的結合，打造藏家首選，更向大眾傳遞馬祖當地豐厚的歷史與文化。耗時近一年打造的「媽祖護佑」限量酒即將於9/29至10/21止正式開放預購，相關最新資訊歡迎關注法藍瓷或承釀淳酒業臉書粉絲團。

活動加映：玩心測抽獎，就有機會到馬祖拜媽祖！

即日起至9/29止，推出「你和哪個媽祖最麻吉？」心理測驗活動（活動網址https://lihi1.cc/4u0d1），即可有機會抽到馬祖機加酒，親自飛到馬祖造訪媽祖聖地祈福護佑。

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