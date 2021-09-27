德國變天，左翼社民黨（SPD）以25.7%得票率贏得德國國會大選。（圖／路透社）

德國昨（26）日舉行國會大選，根據德國選舉委員會公布的結果，左翼社民黨囊括25.7%選票，打敗梅克爾所屬的基民/基社聯盟拿下的24.1%，社民黨以些微優勢贏得大選。

德國26日舉行國會大選，執政16年的德國總理梅克爾所屬的基民/基社聯盟約只拿到24.1%選票，創該黨歷史最低。圖為26日梅克爾與基民/基社聯盟派出的總理候選人拉謝特在競選總部的畫面。（圖／美聯社）

執政16年的德國總理梅克爾所屬的基民/基社聯盟只拿到24.1%選票，微幅落後中間偏左路線的社會民主黨。值得注意的是，基民/基社聯盟本屆拿下的選票創該黨歷史最低，周日晚間競選總部氣氛一片低迷，支持者震驚到無法言語。

德國國會大選已在26日投票結束，德國之聲報導，根據德國infratest dimap民調公司的初估結果，社民黨（SPD）囊括25.8%票數微幅領先，其次為保守陣營基民/基社聯盟（CDU/CSU）的24.1%，兩個小黨綠黨（Greens）及自由民主黨（FDP）分別拿下14.6%、11.5%，極端右翼政黨德國另類選擇黨（AfD）約拿下10.5%。

綜合美聯社、英國《衛報》（The Guardian）報導，梅克爾所屬的基民/基社聯盟在本屆大選中迎來黨史上最慘結果，基民/基社聯盟上次取得的最低得票率是1949年的31%，2013年大選中，基民/基社聯盟曾拿下41.5%的超高得票率。

出口民調顯示，梅克爾所屬的基民/基社聯盟得票率創歷史新低，支持者難以接受。（圖／路透社）

德國之聲指出，大選初步結果令人震驚，基民/基社聯盟拿下的得票率較4年前少了8%，淪落到和社民黨差不多的位置。

26日晚間基民/基社聯盟競選總部氣氛一片低迷，支持者雙手抱頭，張大雙眼難以接受結果。該黨推出的總理候選人拉謝特（Armin Laschet）坦承基民/基社聯盟在本屆選舉中的表現不佳，導致出現「特殊情況」，不過他仍強調，將努力試圖建立一個有基民/基社聯盟參與的政府。

相較之下社民黨及綠黨的總部氣氛一片振奮。

德國之聲指出，由於兩個主要大黨的得票率太過接近，德國可能要花上數月時間才能組成新的聯合政府，誰將接任梅克爾成為新總理也還無定論。有些人預測，德國可能延續2013年以來基民/基社聯盟與社民黨合組的「大聯盟」政府，不過如果雙方談判失敗，德國也有可能再度出現睽違61年的三方聯盟政府，選項可能包含基民/基社聯盟聯手綠黨及聯邦民主黨，也有可能是社民黨攜手綠黨及社民黨。