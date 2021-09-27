搶攻五倍券商機，台北國賓大飯店出招，祭出「國賓川菜廳0元吃烤鴨」以及「國賓粵菜廳經典菜色二擇一」等超值優惠，另外米其林一星A CUT牛排館則是推出「振興饗米其林體驗餐」，無論透過電子票證、行動支付、信用卡或是紙本券，消費滿額即可獲得超值專屬優惠，加入這波飯店業爭搶五倍券戰局。

台北國賓大飯店配合五倍券方案，由國賓川菜廳打頭陣，持五倍券任一面額內用消費滿6000元，即贈國賓掛爐烤鴨二吃券一張。國賓粵菜廳同樣也推出多項餐飲方案，持五倍券任一面額消費滿6000元，即可免費換取「龍蝦泡飯」券一張或「花膠濃湯煲土雞」一份，讓顧客現場用餐超有感。

米其林一星A CUT牛排館則推出內用、外帶雙優惠，凡持五倍券任一面額消費「米其林雙人體驗餐」享振興優惠價5000元，外帶方面A CUT牛排館加碼祭出消費滿額贈A CUT專屬甜點「祕密花園」，凡單筆外帶消費滿5000元贈一組。

國賓大飯店同時也推出8種外帶優惠新方案，粵菜廳及川菜廳分別推出12000元及8800元兩款餐盒，主廚嚴選多種頂級食材，凡持五倍券購買粵菜廳國賓台菜餐盒，贈新竹或高雄國賓雙人住宿一晚(不含早餐)，輕鬆住進五星級飯店就趁現在。