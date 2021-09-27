英國石油(BP)表示，該公司在英國的加油站，有近三分之一無法在周日為車輛提供兩種主要等級的石油。

英國加油站連續三天出現加油車輛排隊車龍，駕駛等待加油，有些必須等上數小時。

BP在英國經營著1200個加油站，該公司表示，有鑑於過去兩天強勁的需求，估計公司約30%的加油站網絡已欠缺主要級別的汽油供應。

商務部長Kwasi Kwarteng對此事回應表示，已經懸置反競爭法，允許企業間分享資訊和合作，緩解短缺問題。

交通部長Grant Shapps則呼籲冷靜，稱短缺是由於恐慌性購買造成，而由於民眾不能儲存燃料，情況最終將獲得解決。Shapps稱，燃料充足，英國不缺燃料。

Shapps稍早曾指出，由於新冠傳染病干擾了資格認證過程，新勞動力無法進入市場，造成卡車司機短缺。而其他人則歸因於英國脫歐以及糟糕的工作條件，讓外國司機出局。

英國政府周日最新宣布，計畫為5000名外國司機發放臨時簽證。

商界領袖表示，政府的計畫是短期解決方案，無法解決勞動力問題，而這種短缺很可能已經對燃料供應帶來嚴重干擾。