1984年出道的台灣女星王祖賢，小巧瓜子臉上有著精緻五官，更吸引人的是那雙勾人杏眼，且身材修長勻稱，在演出《倩女幽魂》後，爆紅成為眾人心目中的絕美女神，她曾與「四大天王」之一的張學友合拍一部電影，影片內容可能已沒多少人知道，但電影主題曲卻意外紅到現在。

被封為歌神的張學友，其實他不僅擁有好歌喉，在戲劇圈也留下不少經典作品，事實上在80年代出道的明星，大多影視歌三棲，端看個人在哪個領域較擅長，張學友的歌喉自然是金獎級，其實他演技也不錯，能搞笑能浪漫，當年也算是多產，其中，他與王祖賢在1990合作電影《千年女妖》，成了香港影壇90年代恐怖片經典之一。

1990年《千年女妖》在香港上映，由導演鄭永潮執導，王祖賢飾演從數千年前穿越至現代的驅魔人，幫助男主角張學友抓逃犯，最後兩人日久生情，在恐怖片的氛圍底下展開動人愛情故事，值得一提的是，清純女神葉蘊儀也是此片主演之一，卡司堅強、劇情緊湊，因此成為當代恐怖片經典之一。

但事實上除了女神與歌王合作別具意義外，比起電影本身，主題曲〈衹願一生愛一人〉更加受到關注，一聽旋律會發現，其實就是「哈林」庾澄慶的名曲〈讓我一次愛個夠〉改編填入粵語歌詞，而〈讓我一次愛個夠〉讓哈林拿下1990年年度「十大中文金曲」的「最有前途新人獎銅獎」，哈林與張學友是多年好友，這首歌助攻了歌神主演的《千年女妖》，這部片已經是30年前的東西，但是歌曲卻紅到現在，還是無人不知無人不曉。