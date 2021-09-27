大陸人氣女星Angelababy（楊穎、Baby）憑著混血精緻五官和好身材紅遍演藝圈，最近她錄製大陸真人秀節目《奔跑吧黃河篇》第二季，凌晨現身在蔬菜物流中心扛物品，吸引一票路人搶拍。

Angelababy近日跟隨跑男團來到「蔬菜之鄉」山東省濰坊壽光市，同行嘉賓還有李晨、鄭愷、沙溢、宋雨琦、白鹿、林一、於洋。節目發起協助山東農民賣菜的企劃，沒等天亮，包含Angelababy等8位明星凌晨四點就出現在蔬菜物流中心工作，畫面中，Angelababy戴著粉嫩棒球帽和白色口罩，露出一雙炯炯大眼，身穿跑男團訂製的運動服，一頭烏黑亮麗的長髮隨性披肩，幫忙農民將蔬菜打包裝箱，接著扛起箱子送上運輸貨車，為山東農產品銷售貢獻一分心力。

Angelababy幫山東農民扛蔬菜。（圖／微博）

Angelababy體驗農民生活，凌晨四點就到蔬菜物流園工作。（圖／微博@Angelababy）

跑男團的節目錄製吸引不少民眾，尤其Angelababy忙著搬運蔬菜時，身邊圍著一大票人搶拍，環境十分吵雜，但她不為所動，默默工作沒因此停下腳步。直到拍攝結束，Angelababy才在微博發文：「見過凌晨四點的蔬菜物流園啦，農民伯伯辛苦了！」照片中，Angelababy對著鏡頭用食指比「1」，背後一排排放置整齊的蔬菜應是跑男團努力的成果。

許多網友看到Angelababy難得發自拍，一PO就是熱心公益的照片，忍不住留言稱讚：「寶貝拍攝注意安全唷，玩得開心」、「辛苦啦」、「想吃你搬的蔬菜呀」、「口罩也阻止不了你的美」。

除了Angelababy，李晨、鄭愷、沙溢、宋雨琦、白鹿、林一、於洋也在社交平台放上為山東農民賣菜的影像，宣傳之餘不忘呼籲大家一起做公益。