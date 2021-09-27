美國輝瑞大藥廠（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）今天說，預期大眾生活可在一年內從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中恢復正常，未來可能每年都需要打疫苗。

博爾拉接受美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）訪問時表示：「我認為，我們一年內就能回歸正常生活。」

不過他也警告，這不代表不會出現其他病毒變異株，也不代表可以不接種疫苗，這還有待觀察。

博爾拉預估恢復正常生活的時間點與美國生技公司莫德納（Moderna）執行長班塞爾（Stephane Bancel）的看法一致。班塞爾上週接受瑞士「新蘇黎世日報」（Neue Zuercher Zeitung）訪問時說，他認為大眾生活可在一年內回歸常軌。

博爾拉還說，要讓生活恢復正常，可能每年都需要接種COVID-19疫苗。

「對我來說，最有可能的狀況是，由於病毒擴散到全球，會不斷出現新的變異株。我們也會有可持續至少一年（防護力）的疫苗，我想最有可能的情況是每年接種一次，但我們還不很瞭解，需要等一段時間、檢視資料。」

美國疾病管制暨預防中心（CDC）本月24日核准輝瑞與德國生技公司BioNTech合力研發的疫苗可作為第3劑供高風險群接種，但世界衛生組織（WHO）強力反對普打第3劑，理由是富裕國家若有多餘疫苗，應分給疫苗覆蓋率還很低的國家。

博爾拉則表示，決定是否批准施打追加劑，只應考量必要性，而不是其他理由。

美國CDC前主任佛利登（Tom Frieden）上週批評輝瑞和莫德納未更廣泛分享疫苗的智慧財產權，協助提升全球接種率。

但博爾拉認為，讓渡智財權不是個好主意，「智財權創造了蓬勃發展的生命科學產業，而這個產業在疫情來襲時就已就緒」。