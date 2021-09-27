搶攻五倍券商機，旅遊業龍頭雄獅宣布「振興五倍券 · 國旅券 放大好康GO！」優惠方案，包含團費滿千折百、出團贈好禮、指定產品抽獎三大優惠，凡使用振興五倍券、國旅券、現金報名指定團型，最低3000元每人現抵300元，每人最高5000元現抵500元，更加碼送旅遊盥洗隨身組。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，隨著警戒降級、旅遊活動管制日漸鬆綁，國內旅遊人數自9月份開始明顯復甦，以及第四季為企業獎勵旅遊旺季，搭配上振興券、國旅券及各縣市政府的旅遊補助，相信有一定程度加快國內旅遊復甦。

雄獅推出五大主題行程，山林部分推薦前往雪霸國家公園，一覽雪山聖稜線壯麗山景，再到榮獲2021必比登推薦的「菇神餐廳」享用特色菇類料理，入住台中五星長榮桂冠，三天兩夜每人原價4688現折400元；農遊行程也備受旅客青睞，三天兩夜折扣後每人最低7788元起，前往福壽山農場採摘蜜蘋果，入住梨山賓館，武陵農場賞浪漫落羽松，回程再到當今最夯宜蘭張美阿嬤農場與超萌水豚君來場零距離互動。

自由行訂房部份，折扣最低33折起，入住原價19800元的四星鹿港永樂酒店家庭房，折扣後只要6000元起；宜蘭村卻國際溫泉酒店免費升等家庭客房，原價8800元，74折後只要6588元起。此外，也提供想要自己安排行程的旅客高鐵自由行套裝優惠。票券部分推出國泰世華卡友優惠價，原價1810元圓山大飯店雙人假日早茶套票，66折卡友價最低1197元起，再加贈一罐XO醬伴手禮。

游國珍表示，雄獅自後疫情時代開始，深耕臺灣在地旅遊，除了擴編國旅團隊之外，更深化國內遊程的深度及廣度，設計出具有主題特色的行程，因此本次推出山林、農場、鐵道、原民、離島五大主題行程，期望帶領旅客領略不同主題魅力，也期待將來國門開放後，特色主題旅遊能夠成為行銷推廣台灣最好的方式。