民眾黨立委高虹安因唱「塔綠班之歌」，被自稱在美國多所大學任教的學者「翁達瑞」指學歷有問題，卻被高虹安指導教授李傑打臉。對此，翁達瑞今在社群平台上道歉了，但卻賣關子表示，接下來是自己和李傑的事了。

翁達瑞今（27日）在臉書發文表示，三天前，他端出高虹安「被教授除名」的大菜後，自己的版面累積了一千多則留言，當中，不少是來吵架的，正當自己和這群人鬥嘴時，臉書給他私訊，自己被檢舉言語霸凌成立，懲罰三天不得發言。翁稱，「過去這三天，我被全面圍剿，完全沒有還手的機會」。

翁達瑞指出，自己出關之後，最想對高虹安說幾句話，既然其教授已經澄清，他也要收回「高虹安被指導教授除名」的說法，「因為這個說法帶給妳的困擾，我要在這裡說聲抱歉」，但他也要提醒高虹安，這個「論文品質」爭議不會就此打住，「只要妳仍在政壇，這個爭議會如影隨形，不管妳參加什麼選舉，對手都會拿妳博士論文的文法錯誤做文章」。

翁達瑞稱，「在妳未來的政治路，也會有人用放大鏡檢驗妳的博士學位，因為妳的學位藏有不少玄機」，並拋3問質疑高虹安，「妳大學與研究所都唸資工，為何博士改修機械工程」；「妳的博士修了七年，為何英文程度這麼差，但論文卻可獲得指導教授的認可」；「妳取得博士後，為何湊巧與指導教授先後加入鴻海」？

他勸高虹安，「如果妳想在政壇發展，對上述的玄機必須有所說明，默不作聲不會讓疑點消失，反而會引起選舉對手的興趣，如果妳不想傷腦筋應付上述的問題，那也可以選擇急流勇退，遠離鎂光就可遠離是非，妳是個上進的年輕人，政壇之外仍有一片天」。

接著，翁達瑞話鋒一轉表示，接下來是他和李傑的事，無關高虹安，翁達瑞直言，老實說，原先自己沒料到李傑會發聲明，他認為高虹安會回嘴，提供一些點心材料，讓他意外的是，李傑不僅發了聲明，而且提供足夠材料讓自己做一道大菜。

翁達瑞直言，既然如此，自己決定為大家加菜，專文回覆李傑的聲明，「這是一道大菜，必須用心烹調，不能立刻就上桌，但也不會讓大家久候，我回覆李傑的專文，會在二十四小時之內貼出」。

翁達瑞近來對高虹安發動攻擊，今又點李傑，其真實身分引發外界熱議，媒體人彭文正去年曾爆料，翁達瑞真實身分是台籍教授陳時奮。前民進黨立委郭正亮卻認為，「翁達瑞」應不是陳時奮，他傾向是一群人的化名，是為了傳遞某些訊息，然後做政治打擊。