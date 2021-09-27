我國在9月22日正式遞出加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)申請，開放日本福島核災區食品進口議題再起，外界質疑若未來開放福島五縣食品進口，檢測量能是否充足？原能會主委謝曉星表示，目前檢測量能是原本估算的3倍左右，逐批檢測的量能絕對足夠。

教育及文化委員會邀請行政院原能會主任委員謝曉星列席報告業務概況，並備質詢。

民進黨張廖萬堅表示，台灣9月22日申請加入CPTPP，勢必影響進口福島5縣核食進口的規定，美國也宣布放寬日本核災地區食品的進口規定，強調是經過10年來科學調查後的決定。

此外，2011年3月11日至今福島5縣食品不准進口，若將來要和日本談判，開放一定會面臨輻射檢測問題，我們的檢測量能可否足夠到超前準備？

謝曉星回應，從量測器具、檢測實驗室等，原本檢測輻射的單位只有輻射偵測中心與核研所，後來增加屏科大、陽明交大2個備援實驗室，另外還有台電公司、清大原科中心、食藥署實驗室等，目前輻射檢測量能為原本估算的3倍量能，未來若要逐批檢測，量能絕對足夠。

謝曉星強調，只要食品符合輻射安全標準，在管制立場上來看是沒問題的，但核食進口非原能會主責業務，相關進口標準將由食藥署、漁業署、關務署等單位決定。

國民黨立委萬美玲問到，開放核食的準備上，行政院長蘇貞昌說核食絕對不准進口，但如果不是核食就不能貼標籤，原能會針對輻射超標食品是否堅定不進口的立場？謝曉星回應，是的。

萬美玲再問，台灣已經遞出加入CPTTP的申請，今年輪值主席剛好是日本，仿間擔憂若要順利加入，是否得以核食進口為條件來交換加入資格？謝曉星說，目前沒聽過民間有這樣的擔憂。