10月10日雙十國慶即將到來，9月28日、30日及10月5日將進行國慶預演，而國防部今（27）日也公布預演戰機陣容，陸海空三軍齊上陣，三天共123架次，將先後飛越總統府上空，進行國慶空中預演。

此次預演的戰機包括陸軍的CH-47SD、AH-64E、AH-1W、UH-60M直升機；海軍的S-70C直升機；以及空軍的B-1900、C-130H慢速機隊、IDF、M2000-5、F-16V戰鬥機和雷虎特技小組。

9月28日、30日及10月5日三天的預演時間皆在上午6時至7時50分，分別為29架次、47架次、47架次。

「國防部發言人」臉書另指出，三軍樂儀隊與其它參演單位，也正緊鑼密鼓演練中，希望在國人面前展現最優質專業的一面；而中華民國國軍各級部隊，現在也正堅守每個崗位，全神貫注守衛著國家。同時也號召民眾，當聽到、看到軍機從天上飛過，或在各種場合遇到國軍弟兄姊妹時，記得為他們加油打氣，「國人的支持就是我們的原動力」。