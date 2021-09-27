台灣三星今日宣布自10月1日起，舉辦為期一年的「回收舊手機．全星為地球」活動，參與民眾至全台指定之三星智慧館及三星維修服務中心，每回收一台不限品牌之廢棄手機並完成掃碼登錄，台灣三星電子將回饋100元支持社團法人中華民國荒野保護協會，推動棲地守護行動與環境永續教育，以行動照護台灣環境邁向永續未來。

三星電子致力將環境永續的經營理念植入企業營運的各項環節；自產品初始開發、規劃、製造至消費到廢棄回收，於整個產品生命週期中，最小化對環境造成的影響。台灣三星以愛護地球為企業承諾，持續以實際行動與民眾共同守護永續環境。

台灣三星電子總經理鄭泳煥表示，為守護綠色地球並促進資源有效運用，三星致力讓生命週期完結的產品，透過回收展開資源循環。自2009年至今，三星電子在全球共計回收454萬公噸的電子廢棄物，達成95％的製造廠廢棄物回收再利用，三星亦長期於全球各地發起手機回收活動，循環利用金、銀、銅、鈷等珍貴資源。

自10月1日起，參與民眾攜帶廢棄手機至全台指定三星智慧館及三星維修服務中心，現場掃碼進入三星智慧館LINE官方帳號（ID：@Samsungses），輸入「回收手機」完成活動登錄，並將廢棄手機投遞至回收箱，即符合活動資格。本活動亦響應環保署於10月1日至10月31日舉辦之「手機回收月」活動，民眾於活動期間至全台指定14間三星維修服務中心回收廢棄手機，可額外獲環保署「手機回收月」抽獎序號。