天使隊27日敗給水手，季末只剩下垃圾時間，這可能是本季大谷翔平最後一次登板先發。7局下雙方打成1比1，看到隊友全數出局時，宣告大谷此戰無關勝敗，個人第10勝落空，他在休息室砸球棒洩憤，這個大動作讓一些球迷訝異。賽後大谷解釋：「我喜歡這支球隊，我愛我的球迷，但我更想贏球，如此而已。」

"I really like the team. I love the fans ... but more than that I want to win. I'll leave it at that."



- Shohei Ohtani pic.twitter.com/lb2SpjRsaO — 大谷翔平 👅 Ohtani Shohei ❶❼ (@shoheisaveus) September 26 2021

大谷投完第7局用掉112球，確定不會繼續投，下半局輪到後段的第六、七、八、九棒都沒打出去。第九棒的佛萊徹(David Fletcher)是第3位出局者，第二棒的大谷當時是「In the Hole」拿著棒子準備上場的，無緣替自己打下超前分而感到沮喪。大谷當天有擊出1支安打，天使唯一1分是捕手鈴木清的陽春全壘打。更窩囊的是天使的牛棚，大谷退場後他們立刻被水手打了4分，幸虧大谷當時不是勝投候選人，不然恐怕氣得吐血。

球迷對於大谷的反應十分意外，但也稱讚他是個富有競爭心的人，這是成為偉大球員的先決條件。還有人建議大谷乾脆離開天使算了，天使從2014年至今沒再打進季後賽，還在今年調薪時對他殺價（大谷提出330萬美元，天使只肯給250萬美元，最後各退一步改簽兩年850萬美元）。合約只剩明年1季，大谷說目前沒打算談論續約。

本季不巧碰上卓奧特(Mike Trout)、安森尼阮棟(Anthony Rendon)受傷，光是卓奧特就能幫天使搶到不少勝場，阮棟也具有一棒逆轉的實力，有他們在大谷可能早就拿到10勝寫下百年紀錄。