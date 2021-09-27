台灣出口業今年受到供應鏈缺料、塞港、東南亞疫情升溫、大陸「能耗雙控」衝擊，可謂一波未平一波又起。富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，目前台股盤勢仍屬區間整理階段，4Q選股操作難度增加，由於科技產業長短料供應問題影響，短線較看好科技上游如半導體、IC設計與矽晶圓等，而下游訂單因備料、拉貨較延遲，故影響市場投資信心，東南亞製造生產也受Delta疫情影響延誤，加上美國與中國次產業庫存狀況不同，能見度較差。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰認為，全球半導體需求強勁，帶旺機器人等自動化設備訂單，預估今年將重返疫情爆發前水準。法人表示，進入後疫情時代，消費買氣回升、工廠陸續開工、企業加快數位轉型，都為機器人產業增添動能，延續這一波業績增長態勢，機器人股價也會有不錯的表現。景氣持續復甦下，半導體、中大型製造業都加緊投入資金，添購自動化生產設備，機器人商機爆發可期。法人估今明後3年，機器人產業每股盈餘年複合成長率近40%。有獲利當支撐，股價料將有不錯的表現。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，回到投資主軸，目前投資人應聚焦2022年展望明確的成長股，選股不選市，關注產業包含載板、矽晶圓、晶圓代工、高速傳輸趨勢，以及汽車電子等。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，雖然目前市場雜音很多，但台灣上市櫃企業主要以外銷型企業居多，整體營運動能與全球經濟景氣具有高度連動，因此當外部景氣回溫，有利台股盈餘持續上修，增添台股的投資吸引力，統計顯示，台股2021年的預估本益比為13.7倍，進入2022年本益比為14.1倍，除了相較於其他亞洲國家目前的20倍本益比具有投資吸引力，也低於台股5年的本益比均值16.1倍。