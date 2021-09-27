「限金門通用」的金門3000元振興券完成印製驗收，縣府今天上午點交給各鄉鎮公所，並預定在10／1發放之二。（縣府觀光處提供）

14萬餘份將近200萬張振興券，已經縣府主計處、政風處完成驗收作業之一。（縣府觀光處提供）

14萬餘份將近200萬張振興券，已經縣府主計處、政風處完成驗收作業之二。（縣府觀光處提供）

金門110年度3000元振興券委託財政部印刷廠印製，設計「看、掃、刮」等多種防偽功能。（縣府觀光處提供）

楊鎮浯縣長表示，縣府期待達到刺激金門內需消費，振興經濟的加乘效果。 （縣府觀光處提供）

「限金門通用」的金門3000元振興券完成印製驗收，縣府今天上午點交給各鄉鎮公所，並預定在10／1發放。縣長楊鎮浯偕鄉鎮首長赴現場視察作業，期待配合金門加碼普發的5000元紓困現金和中央的5倍券，發揮振興經濟的加乘效益。

金門縣府因應疫情，推出金門限定的「5＋3」紓困振興措施，其中全民普發的5000元紓困現金已有13萬人次直接入帳，達全縣總人數的93％，即將於9月底告一段落，緊接登場是預定10／1在各村里辦公處展開的3000元振興券發放作業。

楊鎮浯縣長表示，金門限定的「5＋3」紓困金和振興券是在中央5倍券之外加碼並超前中央發放，讓金門鄉親享有雙重優惠，目的是在疫情趨緩時，達到刺激金門內需消費，振興經濟的加乘效果。

縣府說明，金門110年度3000元振興券委託財政部印刷廠印製，設計「看、掃、刮」等多種防偽功能。14萬餘份將近200萬張振興券已經縣府主計處、政風處完成驗收作業，今天上午假警光會館點交鄉鎮公所。鄉親可於110年10月1日至3日赴各村里辦公處（實際領取時間地點請以通知單為主）領取票券。

這項振興券的發放對象是設籍金門縣鄉親及持有居留證外籍配偶，並且限於金門地區商家消費。目前，地區商家已超過50家提出促銷方案，給消費者額外的優惠，期待透過促銷增加營業額，創造雙贏的機會。縣府建設處也建置「金門振興券商家加碼促銷活動專區」，讓鄉親知道哪些店家有加碼的促銷活動，放大手中的振興券。

縣府建設處也提醒，振興券每份面額100元10張及面額500元4張，每人總共14張。委託人與受託人不限親等關係，但受託人應攜帶自己的身分證及印章，並建議先至「金門縣政府建設處／110年度金門地區振興券專區／民眾領券須知」下載「代領切結書」先行填寫委託人之姓名、身分證（或居留證碼）及立書人（受託人）切結，領券時並得攜帶委託人身分証影本、戶口名簿等證明文件向發放人員強化佐證委託代領雙方關係，以縮短排隊時間，便利領取作業。