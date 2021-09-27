專案小組逮獲開車逃逸的簡姓男子，及同夥詹姓男子、施姓女子等人，全案依妨礙公務、公共危險、毒品危害防制條例及詐欺通緝等罪移送偵辦。（高市苓雅警分局提供／袁庭堯高雄傳真）

苓雅分局福德二路派出所員警26日晚間9點在巷內盤查一輛紅線停車未熄火的白色小客車，沒想到駕駛簡姓男子見警方上前，竟直接倒車逃出巷口，不顧員警開槍制止逃逸。警方27日凌晨在鳳山區新富路逮獲簡男及詹姓男子、施姓女子等人，全案依妨礙公務、公共危險、毒品危害防制條例及詐欺通緝等罪移送偵辦。

員警當時在武廟路、建國一路123巷旁發現一白色自小客車行跡可疑，紅線停車未熄火，立刻上前盤查。員警騎機車擋住車頭時，簡男竟直接以時速約70公里加速倒車衝出巷口，過程中還衝撞2部汽車及2部機車。

員警見情況緊急，可能波及附近往來民眾之安全，在攔車不停狀況下對空鳴槍一槍後、再朝該車後輪胎再開一槍，但仍讓簡男逃脫。

事後警方立即組成專案小組，經沿線擴大調閱監視器後，26日22時40分許在鳳山區新復路停車場發現簡男座車。偵查隊及福德所員警直接在現場埋伏，27日凌晨3時許一舉逮獲簡男及同夥詹男、施女等3人。

員警在簡男身上查獲二級毒品咖啡包2包，三級毒品咖啡包5包、K盤1個、手機1支，以毒品現行犯逮捕並採尿送驗。施男經查為詐欺通緝犯，身上也有K菸1盒。全案將以妨礙公務、公共危險、毒品危害防制條例及詐欺通緝等罪，移請高雄地方檢察署偵辦。

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