饗賓餐旅公布五倍券優惠，旗下六大品牌共46家分店自10／8至11／30，祭出紙本或數位五倍券都可滿千現抵1200，還可雙倍累積會員點數，再送10張總價3000元優惠券組，而且免抽獎就能享好康優惠，饗食天堂和果然匯更在疫情趨緩安心用餐的微解封期，聯手推出「2021感謝祭」85折起餐券優惠套組，採限時搶購。

饗賓祭出三重優惠，「第一重／饗現抵折扣」：活動期間於六大品牌內用單筆消費使用紙本或數位五倍券每滿1000元即可抵1200元，滿2000元可抵2400元，以此類推。「第二重／饗點數加倍」：活動期間於饗賓集團全品牌內用所使用的振興券面額可獲得2倍iEAT點數。「第三重／饗品牌優惠」：於11月底前消費且掃描iEAT會員條碼之會員，可獲得六大品牌和饗在家共10張總價值約3千元「優惠券組」。

舉例來說，饗泰多消費滿千招待扒飯打拋豬乙份、開飯消費滿千招待回鍋肉乙份、真珠消費滿千招待香酥紅糟肉乙份、饗食天堂平日任一餐期四人同行第四人5折優惠券、果然匯平日晚餐內用消費滿$2000折抵$300元現金抵用券乙張、小福利火鍋平日午餐內用消費滿$2000折抵$300元現金抵用券乙張、饗在家滿千折百折扣碼乙組等。

除了五倍券優惠，耗時一年甫於2021年7月十家分店全數升級改裝完成的饗食天堂，和全台最大蔬食連鎖Buffet果然匯，在疫情降級後，為了感謝每一位顧客在疫情期間的大力相挺，聯手推出「2021感謝祭」餐券優惠套組，即日起至10／15前雙人餐券套組優惠85折起，倒數計時搶券中，解封聚餐，優惠先入袋再好好享受。