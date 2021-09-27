休旅車疑為閃違規車撞進民宅 整排機車遭殃民眾急報案（翻攝照片／戴上容新北傳真）

21歲董男駕駛白色休旅車載著2名友人，27日清晨5時許行經三重河邊北街時，疑與搶快、違規的黑色轎車碰撞，董男閃神向右偏移，撞爛路旁8輛機車、1輛單車引發火警，2戶房屋大門受到波及，白車更側翻45度卡在民宅鐵門前，詳細原因仍待警方釐清。

據了解，21歲董男今天（27日）清晨5時許，駕駛白色休旅車載著20歲的陳姓、吳男返家途中，行經三重河邊北街，沿著龍門路方向行駛時，與對向1輛剛從環快駛下、疑搶快未依燈號違規左轉黑色轎車碰撞。

董男直行的白色休旅車因車速過快受到驚嚇，一個閃神向右偏移，車輛卻突然衝向路旁騎樓，45度側翻卡在民宅鐵門前，波及停放在屋外的8部機車與1部單車，白色休旅車不斷冒出陣陣白煙，讓聽聞巨響外出查看的住戶誤以為起火，連忙打電話報警。

消防局獲報派員趕抵時，發現休旅車僅為水箱破裂無起火跡象，事後替3人檢傷，只有董姓駕駛頭部擦傷，並無大礙也無須就醫，警方到場對董男進行酒測，發現酒測值為0，董男向警方表示，當時是要閃避對向突然左轉的轎車，才會擦撞分隔島後撞進民宅，警方表示確切事發經過仍待釐清。