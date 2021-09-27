兩年一次的高球界盛事、第43屆萊德盃歐美對抗賽今天進行12組個人對抗賽，擁有天時地利人和的美國隊拿下7勝3敗2和，最終以19比9的懸殊差距擊潰歐洲隊，創下1979年改制以來最大勝分差紀錄。

萊德盃前兩天上午都進行4人2球賽，下午進行4人4球賽，美國隊在打完前兩天比賽後取得11比5的絕對領先優勢。今天展開最後12組個人對抗賽，麥克羅伊打出前世界球王威風，以贏3洞剩2洞的情況下打完16洞就輕鬆擊敗東京奧運金牌得主蕭佛利，為歐洲隊打出好彩頭。

第2場賽是由PGA聯邦快遞盃冠軍坎特利迎戰歐洲隊羅瑞，單季勇奪4勝的坎特利幾乎是不費吹灰之力贏4洞剩2洞揚長離去。

第3場則是美國隊新人薛佛勒挑戰當今球王拉姆，初生之犢不畏虎的薛佛勒一下場就連贏4洞，打德拉姆潰不成軍，最終薛佛勒以贏4洞剩3洞爆冷擊敗球王。

第4場由德尚博單挑歐洲隊老將賈西亞，打完前9洞德尚博贏了5洞，賈西亞只贏2洞，轉戰後9洞，德尚博緊抓住領先優勢，最後技高一籌以贏3洞剩2洞氣走歐洲隊名將。

打完前4場美國隊拿下3勝，總積分來到14比7，距離奪下本屆萊德盃冠軍只勝0.5分之差。第5場由東京奧運與銅牌擦身而過的柯林森川迎戰歐洲隊霍夫蘭。打完前13洞柯林森川領先2洞，霍夫蘭連追2洞，雙方戰成平手，第17洞3桿短洞，柯林森川成功抓鳥再次要回領先，雖然霍夫蘭在第18洞獲勝追平，但柯林森川幫助美國隊拿下關鍵0.5分，第27次高捧萊德盃冠軍。

接下來的賽事已不影響勝利，成為球員之間的榮譽之戰，達斯汀強生以1洞優勢擊敗歐洲隊凱西，本屆萊德盃5戰全勝，追平納爾遜在1979年來德盃創下5連勝的紀錄。前世界球王科普卡迎戰威斯柏格，科普卡連續在第16洞與第17洞抓鳥，擺脫威斯柏格的糾纏，再為美國隊拿下1勝。

歐洲隊的第2勝出現在波特身上，整場比賽波特保持著高昂鬥志，以贏3洞剩2洞輕取美國隊菜鳥佛諾。賈斯汀湯瑪斯打完前9洞就贏了5洞，遙遙領先歐洲隊哈頓，轉戰後9洞，哈頓依舊沒有起色，賈斯汀湯瑪斯拿下第15洞後，以贏4洞剩3洞輕鬆結束比賽。

第10場賽是由英格里西挑戰歐洲隊老大哥「白老虎」維斯伍德，打完前14洞英格里西握有贏2洞領先優勢，不過薑還是老的辣，維斯伍德連追2洞扳平，第18洞抓鳥絕殺，幫助歐洲隊止住頹勢。

第11場史畢斯與佛利伍德展開廝殺，雙方鏖戰18洞握手言和；壓軸第12場由丹尼柏格挑戰費茲帕特里克，兩人你追我趕非常精采，丹尼柏格在第16洞抓鳥追平，第18洞成功保帕，費茲帕特里克失誤吞下柏忌，丹尼柏格後來居上獲勝。

美國隊在本屆萊德盃不論是整體實力或是平均年齡都遠勝於老化的歐洲隊，更是從第一天開始就一路獨走，最終19比9狂勝歐洲隊，完成復仇的同時，10分的比分差距也創下了歷史。