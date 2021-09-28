由於煤價高漲、電煤緊缺，中國東北緊縮供電，引起民怨，遼寧、吉林兩省26日稱要最大可能避免出現拉閘限電情況，並承諾優先恢復居民用電，但目前全面恢復供電仍沒有確切時程。

綜合陸媒報導，23日以來，東北多地發布限電通知稱，若電力緊張情況沒有緩解，限電可能會持續。吉林市一間水務公司更發布通知稱，到明年3月前，停電、停水將變為常態。

報導引述一名國家電網客服工作人員說，實際上，東北地區已經先對非居民執行了有序用電，但是執行後電力仍不夠，才採取了居民限電措施。電力供需緊張情況緩解後，會優先恢復居民用電，但目前時間未知。

突如其來的限電引發民怨四起，「東北限電」26日在網路成為熱搜。有網友說，東北多地沒有通知突然停電，有些地方一天停幾次電，有些地方停電超過12小時，已經影響到居民生活；瀋陽還有紅綠燈停電，引發交通堵塞。

為此，遼寧、吉林兩省昨天都召開會議，討論安排電力保障，並提出要最大可能避免出現拉閘限電情況。

報導說，今年以來，受煤炭價格大幅上漲且持續維持高點，中國電力供需緊繃。目前限電並非僅在東北地區執行，全國多地都在執行限電工作。

以柴油發動機聞名的山東濰坊，有廠商表示：山東現在煙台、淄博兩地（的高耗能企業）已經停電了，也不知道什麼時候會到我們這裡」。

此外，江蘇、湖南、浙江、廣東、雲南等10餘省分「能耗雙控」下相繼出現了一些限電措施。

貝殼財經報導，截至24日晚，GDP排名前四的省分中，山東省煙台、淄博，江蘇省徐州、淮安、連雲港、鹽城、泰州、無錫、蘇州以及浙江省紹興，廣東省東莞、佛山、汕頭、揭陽等城市目前已確認有企業接到「停電限產」通知，涉及化纖、水泥、紡織、印刷、冶金、石化、太陽能、電鍍等多個高能耗行業。（編輯：翟思嘉/周慧盈）1100927