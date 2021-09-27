劉男辯稱是從親友處取得槍枝，因誤為是玩具槍才會扣板機傷到友人。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

屁孩持槍夜遊擦槍走火還辯他傷 警鷹眼緝凶

台中北屯區一名17歲的林姓少年半夜與兩名友人駕車夜遊，卻在途中遭後座19歲劉姓友人擦槍走火誤傷，就醫後醫院通報警方出現槍擊案，三人還辯稱是到頭汴山區遭陌生人槍擊，唯警方調閱監視器發現蹊蹺，經分別問訊，劉男才坦言是拿親友的槍出門，他以為是玩具槍扣扳機才發現事情大條了；警方訊後也依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例及傷害罪移送，並向上溯源、擴大偵辦。

林男27日凌晨兩點在19歲劉男子、19歲林姓友人扶扶下到台中國軍總醫院就醫，醫師發現其右肩疑似受到槍傷報警，警方獲報到院後，經醫生告知診斷該傷者無大礙，經縫合傷口後隨即帶返調查。

三人原本稱是夜遊到頭汴山區被陌生人槍擊受傷，警方因而調閱監視器，發現三人是從74號快速路北屯區崇德匝道往松竹、太平行駛，並未到頭汴山區夜遊，隨即將三人分開偵訊，未料三人對受到槍擊地點三人三種說法，也識破他們的謊言。

最後也釐清是林姓少年無照開林姓友人自小客載劉男一起夜遊，坐後座的劉男從親友處獲一把手槍卻誤為玩具槍，車行上74快速道路，劉男誤為玩具槍扣扳機傷到駕駛的林姓少年。

三人坦承非法擁槍情事後，專案人員也帶同劉男取出槍枝1枝，全案依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例及傷害罪移送偵辦，警方也將向上溯源，擴大偵辦。