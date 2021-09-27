1名網友日前在基隆一處路口發現1輛重機停等紅燈，準備起步時，重機騎士的腳竟是像「騎腳踏車」般不斷踩踏，讓目擊者紛紛看傻眼，笑說「這樣起步有比較快喔」，其他網友有留言說「我家的狗做夢的時候也會」、「這是心靈馬力」，野人認為是該騎士平時騎腳踏車習慣了，一時改不回來。

該名網友在臉書「爆廢公社公開版」張貼1則影片，影片中1名其重機騎士在路口停等紅燈時超越停等線，等到綠燈通行時，該騎士先是身體往前傾，做出加速飆車的姿態，但下一秒他的雙腳竟不斷地在機車旁騰空踩踏，像是在騎腳踏車的動作，讓目擊者看傻眼。

重機騎士綠燈起步時「雙腳猛踏」 網笑：我家狗做夢時也會

影片後頭，該重機騎士就快速離開路口，但像是騎腳踏車又像是「鴨子划水」的姿勢讓眾人不能理解，原PO笑說「這樣起步有比較快喔」，其他網友則留言說「我家的狗做夢的時候也會」、「那是香港腳癢了」、「他肢體上是很想腳踏實地」、「心靈馬力加20匹」、「你不懂啦，那是在助跑」。

不少網友紛紛笑說動作很可愛，笑說「腳抽筋，哈哈」、「腳踏車騎久了突然換機車」、「原來我們起步方式錯了」、「哈哈哈，好可愛」。