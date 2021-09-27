許多民眾今天早晨目擊，月亮旁邊出現不明白色球體，氣象局長鄭明典今天也在臉書上PO出高清照，表示「月亮旁邊的亮點」，讓網友們驚呼，是不是拍到外星飛行器了。

許多民眾在鄭明典臉書貼文底下PO出，早上看到的白色不明物體。(翻攝自 鄭明典FB)

鄭明典今早在臉書貼出一張照片，指出月亮旁邊有一個亮點！「反射光角度剛好，肉眼看比月亮還耀眼」，並表示這張照片是由天文站的同事鄭振豐所拍下的，從照片上可以看到，一個白色像氣球一樣的物體飄在高空，下方還連著某個物體。

由於鄭明典文中並未說明這是什麼，加上許多人今天早上都有目擊到這個不明球體，讓大家納悶這到底是什麼？「國際太空站？」、「我以為是來自未來的聯邦星艦的企業號」、「太酷了」、「外星飛行器嗎？」、「UFO嗎？」、「人造衛星吧」、「ISS？」。

有民眾拍下早晨出現的白色不明物體。(翻攝自 鄭明典臉書)

民眾拍下早晨出現的白色不明物體。(翻攝自 鄭明典臉書)

也有網友猜測，這應該是探空氣球、天氣探測器，其實日本青森縣八戶市9月3日也出現類似的氣球飄在空中，但當地氣象台否認是他們施放的氣象觀測器，據日媒《fnn》報導，日本靜岡大學工學部鈴木康之教授認為，這是8月3日美國愛荷華州的女童子軍活動施放的氣球模型，上面掛著太陽能板、小型無線電，藉此學習風的流動，以及追著發射的電波尋找墜落的氣球，而這氣球已經飛行了40到50天。