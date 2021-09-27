國民黨主席當選人朱立倫。（資料照）

國民黨黨主席當選人朱立倫回覆電文。（朱立倫辦公室提供）

國民黨主席選舉結果出爐，由新北市前市長、前主席朱立倫當選，中共中央總書記習近平昨(26日)發賀電祝賀，國民黨也隨即覆電，但因覆電中沒有「民國」2字，引發藍綠爭論。資深媒體人趙少康今(27日)上午在臉書發文指出，人家只是發一個賀電表達善意，我們只是回一個電報表示禮貌，搞得好像是在談判什麼，北京不理民進黨，民進黨就對賀電吃味，此舉令他覺得真是小家子氣，一點格局都沒有。

趙少康指出，民進黨執政5年，兩岸問題束手無策、新南向政策徹底失敗，連水果無法銷往大陸都只能發起全民暴買運動，在民進黨政府失能下，樂見朱立倫主席兩岸「求同尊異」維持可對話的管道、表達不損及國格的善意，拿這項議題見縫插針，不過是民進黨想轉移自己在兩岸以及內政的顢頇無能。

趙少康認為，給你賀電也罵，不給你賀電也譏笑，一點執政黨的高度都沒有，禮尚往來的賀電，需要搞得像在談判桌上為台灣利益折衝樽俎般的針鋒相對嗎？他舉例，真要說，當年民進黨海基會發函對岸的函文不但沒有民國，連「106年」都被消失，豈不是更令人羞愧？

另外，趙少康提到，習近平在2015年見過朱立倫，上次朱立倫當選主席，習近平曾發過賀電，這次朱主席再度當選，如果習近平連一封賀電都不發，可能又要引起更大的猜測與爭議。

最後，趙少康直言，說穿了，民進黨不過是急著找新話題轉移疫苗不夠、執政不利的焦點，重拾恐中、反中牌的伎倆，反觀蔡政府在國際上自我矮化，對美開放萊豬、大舉軍購，犧牲台灣人實質權益，還換不到2020年連任時美國總統川普的一封賀電，申請加入CPTPP也不敢用中華民國甚至台灣名義。