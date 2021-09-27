過去曾以 Pony Island 與 The Hex 等遊戲收穫海外大量好評的遊戲開發團隊 Daniel Mullins 首次與國際知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 合作，將在 10 月 19 日於 PC 平台上推出新作《賭命牌卡（Inscryption）》，特立獨行的風格將為遊戲帶來毛骨悚然的氛圍，考驗構牌功力的卡牌地牢探險將令人又愛又恨。即日起《賭命牌卡》開放預購，Devolver Digital 更同步釋出遊戲官方預告及遊戲試玩版，熱愛卡牌遊戲的玩家不妨先至 Steam 一窺遊戲的神祕內容。

官方遊戲預告

《賭命牌卡》是一款以卡牌遊戲為基礎的黑色系史詩。

那些黑暗而不為人知的秘密，正刻在你手中的卡牌上 ...

淋漓展現了開發團隊對遊戲狂熱愛戀的《賭命牌卡》，是一款以卡牌遊戲為基礎的黑色系史詩，混合類地下城的牌組建構機制、逃脫解謎和心理恐懼等要素，宛如一杯絲滑順口但以鮮血點綴的刺激奶昔。遊戲將在 2021 後半年以 PC 版本上市。玩家將陷在一個陌生虐待狂所營造的困境之中，你只知道他名為 Leshy，他要求你透過工藝、手術，甚至自殘來湊齊一副以叢林生物為題的牌組，藉此一探他小木屋牆後更深層的秘密。

那些黑暗而不為人知的秘密，正刻在你手中的卡牌上 ...

忠誠的卡牌遊戲粉絲自即日起可在 Steam 的遊戲頁面上預購《賭命牌卡》或體驗試玩內容，追隨 遊戲官網、Devolver Digital (@devolverdigital) 和開發團隊 Daniel Mullins (@DMullinsGames) 的 twitter 更可獲得最新的遊戲資訊。