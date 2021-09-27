女星丫頭（詹子晴）從綜藝節目《我愛黑澀會》出道後，就憑著精緻臉蛋與甜美的娃娃音受到大批粉絲的喜愛。近日她趁著好天氣，與好友們一同搭乘快艇出海遊玩，在個人IG上曬出火辣泳裝照，沒想到下一秒就讓網友們笑噴。

丫頭在IG上所公開的照片中，只見她穿著兩截式的中空泳裝，辣秀凹凸有致的火辣身材與三角泳褲，搭配她甜美的笑容與絕美的海景，都讓網友們相當驚艷；但沒想到下一張照片，雖看起來手舞足蹈相當開心，但她的臉部卻嚴重變形，仔細看才知原來是好友們捉弄她所拍攝的鬼臉照，讓她又好氣又好笑的PO文表示「我以為我在朋友眼裡長圖1這樣，原來我在朋友眼裡是圖2的樣子#真是誤會大了」。

夏和熙、成語蕎、黃薇渟等演藝圈好友們看到後，也紛紛表示「是誰這樣誤會妳！真的是…….」、「快被笑死」、「圖2真的笑死我了」；網友則是留言「太超過了！絕交啦！哈哈」、「沒事，你在我眼裡是圖1」、「好好笑，真可愛」、「兩張都像你」，吸引超過1.6萬人按讚。

丫頭過去由「黑澀會美眉」出道後，以逗趣的主持風格成功在演藝圈中站穩腳步，投資眼光相當精準的她也靠著賺來的錢開始經營副業。幾年過去，如今33歲的她已擁有手搖飲店、餐廳、桌遊店等10項副業，而且各項副業都經營的有聲有色，總計擁有334家店，年收高達千萬元，堪稱「演藝圈最強老闆娘」。不過新冠肺炎疫情後，丫頭曾坦言事業受到嚴重衝擊，但她強調即使公司賠錢也不會讓員工失業，霸氣又正面的態度受到外界的讚賞。