恒大系深陷財務困境，恒大汽車上周五（24日）宣布終止A股上交所科創板上市計畫，當時恒大汽車曾計畫集資最多人民幣（下同）389億元。恒大汽車股價27日繼續大幅波動，早盤開低11.7％報1.97港元，創四年新低，成交額443萬港元。

之後恒大汽車股價繼續下跌，最低來到1.66港元新低點，10點多由跌轉升，一度飆升10％至2.38港元，於10點40分股價再度走低報1.98港元，跌11.21％，成交額2.5億港元。

恒大汽車指，經慎重考慮後，公司與海通證券雙方同意終止上市輔導協議，並將會向中國證券監督管理委員會深圳監管局報告，因此建議發行人民幣股份將不再繼續進行。

恒大汽車2020年8月發布「恒馳」汽車系列資料後，隨即在9月宣布啟動回A計劃，當時公司透露計劃在科創板發行不多於15.55億股A股，每股發行價不低於25元，料集資最多約389億元。