前女F4成員Amy（安真佑，本名葉庭蓁），和圈外人老公薛敬樺（小薛）結婚12年育有一子，之前她就曾透露老公佔有慾非常強，也常懷疑她外遇，但為了孩子她選擇忍讓，不過近日卻傳出遭對方家暴，還驚動警方當場關切，現夫妻倆已分居，並打算離婚。

葉媽媽向《三立新聞》還原當天情況，透露小薛前晚突然把門打破一個大洞吵著要離婚，她趕緊到女兒家關切，沒想到小薛沒有收斂繼續大罵，甚至一度想對丈母娘動手，更直接砸鏡子，場面相當失控，直到警察來協調，才結束這場鬧劇，目前夫妻倆已分居。

葉媽媽指控女婿小薛有酗酒惡習又工作收入不穩定，只要一有不順，就會用言語威脅Amy和兒子，讓她直呼對方就是個不定時炸彈，飽受折磨的Amy至今驚魂未定，終日以淚洗面。

其實，Amy過去就曾在節目透露，老公佔有慾非常強，即使已知道她的行程，仍會奪命連環Call，還懷疑她出軌，夫妻長期維持無性關係，就像室友一樣，且兩人其實已經簽好了離婚協議書，但礙於小孩選擇忍讓，所以還沒有完成手續。

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