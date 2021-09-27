婆媳關係始終是難解的習題。一名女子出身單親家庭，家裡還是賣臭豆腐的，遭婆婆瞧不起，總是對她酸言酸語，驕傲表示「我兒子公務員」，甚至還拿臭酸食物她吃。最後這名媳婦終於忍不下去，自曝年薪200萬元，收入是丈夫好幾倍，才終於讓婆婆閉上嘴。

資深媒體人呂文婉在談話節目《震震有詞》分享，一名女網友與先生從學生時期就開始談戀愛，但因家中單親又在賣臭豆腐，遭準婆婆嫌棄，不斷阻撓戀情。最終小倆口執意結婚，但婚後女網友遭婆婆酸言酸語不斷，「我兒子公務員欸」、「反倒是妳，沒賺幾個錢，每天都不知道在忙什麼」，甚至還會拿已經臭酸的食物給女網友吃。

最後這名媳婦終於忍不住對婆婆發飆，表示自己在外商公司上班，年薪200萬元，是婆婆兩個公務員兒子薪水加起來的好幾倍。而這個年薪數字一出，才終於讓婆婆閉嘴。

呂文婉感嘆：「有一句話說，媳婦娶進來之後，把妳當自己女兒一樣看待，我告訴大家，慢慢做夢比較快，這是不可能的。」。