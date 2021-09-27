全家便利商店公布，本期(2021年7-8月)中獎發票，開出1組特別獎1000萬元，消費者於永和教室店購買2瓶飲料，花費不到50元幸運中獎。

頭獎20萬元則開出4組，分別在板橋國民店、田中雙田店、竹北宏福店、大里內新店，消費者購買Let’s Café、飲料等商品獲得20萬大獎。

另，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票專屬百萬元獎，全家共開出2組，分別於太平育仁店、大溪三本店購買Let’s café及列印服務，其中列印服務僅花費6元即中獎、購買咖啡也花費不到百元，相當幸運。