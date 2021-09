P.LEAGUE+在27日公布2021-22賽季例行賽賽程,開幕戰將於12月04日(六)由台北富邦勇士在主場迎戰福爾摩沙台新夢想家,台北富邦勇士也將尋求隊史在PLG的總冠軍2連霸。

在2支新球隊新北國王及高雄鋼鐵人加入後,PLG 2021-22賽季例行賽將從原本的48場增加到90場,6支球隊每隊都有30場例行賽,其中15場會在主場出賽。在賽程安排上,12/25將有2場「耶誕大戰」,下午先由高雄鋼鐵人在主場迎戰來訪的福爾摩沙台新夢想家,晚上則由台北富邦勇士及新竹街口攻城獅在新竹捉對廝殺。另外,由於明年02月28日賽程與世界盃資格賽賽程重疊,屆時將視情況若世界盃資格賽如期舉辦,2022年02月26日到02月28日的賽程將調整至2022年05月13日到05月15日舉行。

至於各隊的主場及主場開幕戰詳列如下:台北富邦勇士 – 台北和平籃球館 (12/04主場開幕戰 vs 福爾摩沙台新夢想家)、新北國王 – 新北市立新莊體育館(12/18主場開幕戰 vs 台北富邦勇士)、桃園領航猿 – 國立體育大學綜合體育館(12/18主場開幕戰 vs 高雄鋼鐵人)、新竹街口攻城獅 – 新竹縣體育館(12/11主場開幕戰 vs 台北富邦勇士)、福爾摩沙台新夢想家 – 洲際迷你蛋(12/11主場開幕戰 vs 新北國王)、高雄鋼鐵人 – 高雄市鳳山體育館(12/25主場開幕戰 vs 福爾摩沙台新夢想家)

此外,PLG第二季開始將跟日本B.LEAGUE合作,執行長陳建州在休賽期間跟B.LEAGUE透過多次線上會議,目標是在今年開始跟B.LEAGUE有更多的合作計劃。首先,雙方將互相轉播新球季的開幕戰,屆時12/04福爾摩沙台新夢想家vs臺北富邦勇士(主場)的比賽,將透過B.LEAGUE的Facebook官方粉絲頁及YouTube頻道在全日本放送。而臺灣球迷也可以在09/30藉由PLG的YouTube頻道欣賞B.LEAGUE開幕戰,由東京電擊vs琉球黃金國王(主場)。未來PLG及B.LEAGUE也期待可以擦出更多合作的火花,讓兩個聯盟的籃球文化能有更多元的交流。