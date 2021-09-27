桃園市長鄭文燦27日在防疫會議表示，桃園市從9月12日最後一個確診個案至今都是「＋0」，居隔剩18人，將比照中央各項放寬規範同步實施，只要打完一劑疫苗滿14天，包括社區大學和長青學苑恢復上課、學校戶外教學和畢業旅行開放出遊、各類志工恢復出勤，至於104家住宿型老福機構恢復可探視，但訪客要完成2劑疫苗且達14天、或出示具3天內PCR陰性證明。

鄭文燦說，本土疫情逐漸收斂邁向清零，桃園市從9月12日最後一個確診個案至今都是「＋0」，居隔剩18人，新增個案都是入境確診、沒有本土病例，桃園已有近19萬人完成兩劑疫苗施打，121萬5000人完成一劑，人口涵蓋率或完整接種2劑涵蓋率都略高於全國，因應中央仍維持二級警戒，逐步放寬規定，桃園也會按照中央各項放寬規定同步實施，但室內外仍要戴口罩、保持社交距離。

鄭文燦說，社區大學、樂齡學習中心跟長青學苑，只要完成防疫規範查檢表，服務人員跟學員完成第一劑疫苗滿14天或提供3天內PCR陰性證明，出席人員要造冊，場地要符合每人2.25平方公尺的規範，落實實名制、體溫量測、酒精消毒，學校就可以出借場地，讓銀髮長輩或社會人士恢復上課。

全桃園104家住宿型老福身障機構，北北基桃原本禁止探視，現在開放探視，但以3人為限，且要預約、實聯制、紀錄TOCC資料，訪客更要完成2劑疫苗接種達14天、或出具3天內PCR陰性證明，只能在公共區域訪視，特殊情況如癱瘓或行動不便才能進入住民住房。

因應青少年正在打BNT疫苗，國高中生學校戶外教學、畢業旅行或隔宿露營也逐步放寬，學生打完一劑疫苗滿14天可以出遊，但乘車降載到8成、車上不用餐、禁止使用卡拉OK，住宿2人1室、1人1床，同班同學可以4人1室但仍要1人1床，國小部分因沒有打疫苗，鼓勵不過夜進行戶外教學，畢業旅行則比照國高中生相關規定辦理。

鄭文燦也提到，環保志工、水環境巡守隊、海岸巡護隊、山林保育志工、教育志工、關懷據點、教育機構或各政府機關志工，警察消防協勤民力等，排班原則以打完第一劑滿14天者為優先，涉及餐點則採分餐不共食為原則，發放便當也可以，各類志工都適用，10月1日開始執行。

至於表演藝術團隊練習比賽規定，演奏類樂器如薩克斯風、口琴、長笛等，以前規定要單獨空間，現在微調放寬，吹奏時可以脫下口罩，沒吹奏時或其它不用脫口罩的樂器要全程戴好口罩。

鄭文燦說桃園1050家自動選物販賣機，已有1035家恢復營業，24小時夾娃娃機店要符合3規範：2小時清消一次、設置監視錄影跟廣播系統，指示經發局落實復業和稽查事項。至於八大行業如網咖、視聽娛樂業等，則待中央宣布後才開放。

鄭文燦也提到，老人會、社區發展協會和各類志工，年底常常會有觀摩文康預算，可按照中央旅遊規定辦理，但規模會較小，也可降到1級警戒後恢復辦理，請各單位關注中央旅遊規範。